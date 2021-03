Covid-19: DF se aproxima de 300 mil vacinados com primeira dose

AI Ana Isabel Mansur

O Distrito Federal tem 297.956 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Somente nesta terça-feira (30/3) — dia em que o DF registrou 94 mortes pela doença em 24 horas — 7.816 brasilienses receberam a primeira aplicação do imunizante. Os dados são da Secretaria de Saúde.

Do total de vacinados, 75.485 (25%) também tiveram a segunda dose aplicada. Nesta terça (30/3), 1.579 pessoas receberam o reforço do imunizante.

A Região Central de saúde — que engloba Asa Norte, Asa Sul, Logo Sul, Lago Norte, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro e Sudoeste — foi a que mais aplicou vacinas, tanto da primeira dose quanto da segunda, com 83.553 e 21.560 doses, respectivamente.

Em seguida, está a Região Sudoeste — da qual fazem parte Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires. Foram 52.338 primeiras doses aplicadas e 14.906 aplicações da segunda.

O Ministério da Saúde repassou para o DF, até o momento, 448.410 unidades de vacinas — das quais 374.160 (83,4%) doses são da CoronaVac e 74.250 (16,6%), da Covishield. A CoronaVac é fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina Covishield é produzida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

Ranking

Com quase 10% da população vacinada com a primeira dose, o DF ocupa a quarta colocação no ranking das unidade federativas com maior taxa de vacinados. Quem encabeça o ranking é Mato Grosso do Sul, com 10,49% dos habitantes imunizados.