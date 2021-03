AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No dia em que registrou o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, o Distrito Federal alcançou a taxa de 9,75% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os brasilienses que receberam as duas aplicações do imunizante representam 2,48% dos habitantes da capital federal. Os dados são fruto de levantamento feito pelo portal Coronavírus Brasil.

Até esta terça (30/3), 297.956 brasilienses receberam a primeira dose do imunizante, dos quais 75.485 tiveram o reforço com a segunda aplicação. Com a proporção, o Distrito Federal ocupa o quarto lugar no ranking de unidades da Federação com população mais vacinada contra a doença. O DF chegou a ocupar o primeiro lugar da lista em fevereiro.

Quem encabeça o ranking é Mato Grosso do Sul, com 10,49% dos habitantes imunizados com a primeira dose. Em seguida, estão os estados da Bahia e Amazonas. Em quinto lugar está São Paulo, com 9,72% de acinados.

Na lanterna da lista, está o Mato Grosso, que imunizou apenas 4,65% dos habitantes. O top 10 do ranking é composto por quatro estados da região Nordeste — Bahia, Paraíba, Ceará e Pernambuco — e por apenas um da região Sudeste — São Paulo.