DF ganha centro de monitoramento de vítimas de violência contra a mulher

LP Luana Patriolino

O centro terá acolhimento e atendimento multidisciplinar - (crédito: André Feitosa/SSP-DF)

O Distrito Federal inaugurou, nesta quarta-feira (31/3), a quarta unidade do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam IV) dedicada, exclusivamente, ao acompanhamento psicossocial de mulheres em situação de violência que fazem parte do Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas. As vítimas serão encaminhadas diretamente pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF).

Segundo informações da Secretaria de Estado da Mulher, responsável pela gestão do equipamento, o novo Ceam vai funcionar como centro de acolhimento e atendimento multidisciplinar com apoio psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico das mulheres em situação de violência de gênero.

Apoio

Além da nova unidade no Ciob, o DF conta com três Ceams, que reúnem equipes multidisciplinares, formadas por profissionais da psicologia, serviço social e pedagogia. O acompanhamento psicossocial tem o objetivo de identificar os fatores de risco e as vulnerabilidades em que as mulheres são expostas para promover a superação das violências.

É possível marcar um atendimento em um desses equipamentos por meio da plataforma de agendamento do Governo do Distrito Federal, o Agenda DF, acessando o site www.agenda.df.gov.br. Basta clicar em “Secretaria de Estado da Mulher” e, depois, preencher o cadastro e selecionar a unidade, além do dia e horário em que deseja ser atendida. Também é possível solicitar o atendimento de forma presencial.