VÍDEO: Com aeronave, policiais militares perseguem carro roubado no DF

DD Darcianne Diogo

O carro havia sido roubado na asa sul por dois homens - (crédito: PMDF/Divulgação)



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) usou um helicóptero para perseguir um carro roubado, na tarde desta quarta-feira (31/3). Por meio do rádio da corporação, a equipe que estava na aeronave Fênix 01 localizou o veículo na descida do Colorado. A ação foi registrada em vídeo pela PM (veja o vídeo abaixo).

Segundo a PMDF, o carro, um KIA Sportage, foi roubado por dois rapazes na 408 Sul, às 10h30. Cerca de uma hora antes do crime, a dupla havia assaltado uma mulher na 115 Sul e levado o celular da vítima.

A equipe que estava na aeronave Fênix 01 quando copiou, via rádio, a ocorrência. Os dois suspeitos, sendo um adolescente, tentaram fugir e saíram correndo pelo matagal, mas foram detidos pelos militares da viatura. A dupla portava um simulacro de arma de fogo e, no interior do carro, estava o celular roubado na 115 Sul. O maior de idade foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e o menor, para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).