Estádios e espaços de esporte deverão passar por novas vistorias

LP Luana Patriolino

A intenção é dar mais segurança e conforto aos espaços - (crédito: SEL/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal determinou a criação de uma nova força-tarefa para a realização de vistorias nos estádios e equipamentos públicos de esporte na capital. A medida altera o decreto 40.891, de 16 de junho de 2020, que versa sobre o tema. A norma foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quarta-feira (31/3).

Segundo o texto, o grupo de fiscalização é integrado pela Secretaria de Esportes de Lazer do DF (SEL/DF); Corpo Militar de Bombeiros; Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde; Polícia Militar do DF; e a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil da Secretaria de Segurança Pública do DF.

Ao Correio, a SEL afirmou que os estádios e equipamentos públicos esportivos passarão por nova vistoria da força-tarefa, sob coordenação da pasta, em parceria com outros órgãos do GDF. “Para garantir que os espaços estejam adequados para uso, sendo oficializado por meio dos laudos técnicos”, disse em nota.

De acordo com o DODF, a força-tarefa tem 30 dias úteis para apresentar o relatório de vistorias. “Representantes de cada setor devem se reunir nos próximos dias para definirem um calendário de ações”, afirmou a Secretaria de Esporte e Lazer.