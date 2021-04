Covid-19: mais de 300 mil pessoas receberam primeira dose de vacinas no DF

AI Ana Isabel Mansur

DF deve receber do Governo Federal mais 100 mil vacinas nesta semana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aplicou, nesta quarta-feira (31/3), 4.428 primeiras doses de vacinas contra a covid-19. Com esse total, a quantidade de brasilienses atendidos é de 302.384, dos quais 77.222 (25,5%) receberam o reforço do imunizante.

A SES-DF passou a apresentar, a partir desta quarta (31/3), a porcentagem da população com 18 anos ou mais vacinada contra a covid-19. Entre esse público, 13,08% pessoas receberam uma dose, e 3,34%, as duas.

Levantamento do portal Coronavírus Brasil, que leva em consideração o total da população do DF, mostra que 9,9% dos brasilienses receberam a primeira dose da vacina, e 2,53%, as duas. Com isso, a capital do país ficou em quarto lugar no ranking nacional de unidades da Federação que mais vacinaram.

O Distrito Federal está empatado com o estado de São Paulo. O primeiro lugar da lista ficou com Mato Grosso do Sul (10,88%), seguido pela Bahia (10,75%) e pelo Amazonas (10,22%).

Até o momento, o DF recebeu 448.410 vacinas do Ministério da Saúde. Dessas, 374.160 (83,4%) são da CoronaVac, e 74.250 (16,6%), da Covishield. No fim de semana do feriadão, a SES-DF continuará a atender a população, mas em postos drive-thru.

Para ser atendido, é necessário ter, no mínimo, 67 anos ou fazer parte de um dos grupos prioritários. No caso de profissionais da saúde da rede privada, é necessário agendar atendimento pelo site quando houver abertura de vagas.

Até o fim desta semana, o DF deve receber mais 100 mil doses de imunizantes contra a covid-19. No entanto, essas unidades serão destinadas, inicialmente, à aplicação do reforço.