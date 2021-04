Covid-19: com mais 121 mortes, DF bate novo recorde diário de óbitos

PM Pedro Marra

O Distrito Federal registrou um novo recorde nas mortes diárias por covid-19, nesta quinta-feira (1°/4), após a Secretaria de Saúde (SES) divulgar mais 121 vidas perdidas pela doença em um intervalo de 24 horas. Desses, 117 eram moradores do DF e quatro de Goiás. Somente na quarta-feira (31/3), 36 pessoas morreram após se infectarem.

Ao todo, o DF tem mais de 6,1 mil mortes causadas pela disseminação do novo coronavírus. Desse total, 451 eram pacientes de Goiás e 67 vieram de outros estados para serem atendidos na capital federal.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, foram notificados 1.318 novos casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, são mais de 345 mil infectados pela doença. Desse grupo, 324 mil pessoas se recuperaram.

Entre as cidades, Ceilândia figura como a que tem mais número de mortes: 993. Em Taguatinga, são 624 vidas perdidas. O Plano Piloto conta com 447 casos fatais, enquanto Samambaia tem 473.

Quando se trata de casos confirmados, Ceilândia ainda fica no topo deste ranking, com mais de 37 mil diagnósticos positivos para covid-19. No Plano Piloto, 33 mil moradores contraíram o novo coronavírus. Em Taguatinga, mais de 27 mil pessoas contraíram o vírus.

Nesta quinta, a taxa de transmissão do novo coronavírus, no DF, ficou em 0,91. Isso quer dizer que 100 pessoas com o vírus podem infectar 91 pessoas.



Médias móveis



A média móvel de mortes também bateu novo recorde nesta quinta, com uma taxa em 77,14. É a maior desde o início da pandemia no Distrito Federal. Em comparação com os últimos 14 dias, o aumento é de 139%.

Mesmo sem bater recorde, a média móvel de casos segue alta: 1504, redução de -9,3 % nos últimos 14 dias. Na quarta-feira, a taxa ficou em 1574, demonstrando uma leve queda no número.