GDF garante que ninguém voltará para casa sem vacina

JC José Carlos Vieira AB Adriana Bernardes AM Ana Maria da Silva

(crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

O início da vacinação de idosos com 66 anos no Distrito Federal está sendo marcado por longas filas neste sábado (3/4), nos três drive-thrus destacados para a aplicação das doses. Diante da corrida pela vacina, a Secretaria de Saúde conseguiu 2,4 mil doses extras e, até o fim do dia, um total de 3,6 mil pessoas nesta faixa etária serão imunizadas.

Ao entregar 116 mil doses de vacina esta semana ao GDF, o Governo Federal estipulou que apenas 1.111 seriam destinadas aos idosos de 66 anos e 2.237, para integrantes da segurança pública. Fontes do GDF ouvidas pelo Correio garantem que ninguém voltará para casa sem vacina neste sábado.



De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, quem tomar a primeira dose (D1) tem a segunda (D2) garantida. Agora, a Secretaria de Saúde depende do envio de mais doses pelo Ministério da Saúde para dar continuidade na imunização dos idosos a partir de 66 anos.

Calma

Segundo levantamento da pasta, o DF tem 18 mil pessoas nessa faixa etária para receberem a primeira dose da vacina. Em nota, a secretaria informou que não é preciso desespero por parte da população. Apesar de haver somente 3,6 mil doses para este sábado, o grupo seguirá sendo vacinado nos próximos dias, à medida que novas doses chegarem. “A vacinação é ampliada de acordo com a chegada de novas doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde”, ressaltou o órgão.

O aumento das doses foi possível devido ao remanejamento feito de vacinas que estavam em hospitais e ainda não tinham sido utilizadas para o público dos profissionais de saúde. Valero explica ainda que, os drive-thrus vão funcionar até às 17h e que a partir das 14h será feito um redimensionamento da fila de acordo com a quantidade de doses que ainda restarem. A organização conta com o apoio da PMDF e do Detran.