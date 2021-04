Incêndio atinge casa por completo em Taguatinga Norte

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu totalmente uma casa na QNJ 44, em Taguatinga Norte, no início da noite deste domingo (4/4), por volta das 18h. Durante a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu impedir que as chamas do imóvel chegassem a outras residências vizinhas.

Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém se feriu. A investigação do caso ficará a cargo da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). “A 17ª DP está investigando o caso, e os detalhes só serão repassados com o término da ocorrência. Pode até ser um curto-circuito, por exemplo”, afirma o delegado-chefe da unidade, Mauro Aguiar.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com três viaturas e treze militares às 18h29.

Veja o vídeo do incêndio abaixo: