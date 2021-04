PRF registra dois mortos e 34 feridos em acidentes na Semana Santa

LP Luana Patriolino

(crédito: PRF/Divulgação)

O Distrito Federal registrou, durante o feriado de Semana Santa, 27 acidentes, que deixaram dois mortos e 34 feridos nas rodovias federais que cortam o DF e Entorno. O dado é do balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado, nesta segunda-feira (5/4).

Os agentes da PRF também flagraram, entre os dias 1º e 4 de abril, 895 infrações durante a operação. As mais frequentes foram ultrapassagens em faixa contínua, com 101 casos. Esse tipo de irregularidade facilita as colisões frontais, que causam 30% das mortes em acidentes de trânsito. Outros 64 motoristas foram autuados por não usarem cinto de segurança e 26 condutores foram multados por dirigirem embriagados ou se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Desses, seis acabaram presos.



Quanto ao ano anterior, a PRF disse que "não houve comparação com o mesmo período do ano passado pois, por se tratar do início da pandemia da covid-19, no ano passado não houve operação Semana Santa e não havia movimentação relevante nas rodovias federais".