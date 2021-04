Homens são presos após tentarem roubar carro com mãe e filho dentro

PM Pedro Marra

Um menor de idade, 16 anos, e dois homens, 21 e 29, foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no sábado (3/4), em Santa Maria, após tentarem roubar um carro enquanto uma mãe colocava o filho de 1 ano na cadeirinha do veículo.

Segundo o delegado da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar, que cuidou do caso, a prima da dona do veículo saiu do carro após perceber a chegada dos suspeitos. A mãe da criança ainda conseguiu resgatar o filho no banco de trás, enquanto os homens entravam no automóvel.

Aguiar acrescenta que, na tentativa de roubo, os acusados usaram uma faca e um simulacro de arma de fogo. Segundo o investigador, um vizinho da mãe ligou para a PMDF e informou sobre o crime.

“Eles levaram cartão de crédito, documentos e a chave do carro. A Polícia Militar foi acionada e informou uma guarnição que passava por Riacho Fundo. Durante a perseguição, o carro bateu no meio fio e os policiais conseguiram abordar e prender os criminosos com o carro da vítima”, explica.

Os dois homens foram presos e o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 1, na Asa Norte. “Os três tinham passagens pela polícia. Alguns tinham por roubo e outros por tráfico de drogas no Gama e em outros lugares do DF”, complementou o delegado-chefe da 27ª DP, Pablo Aguiar.