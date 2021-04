Covid-19: DF registra 904 novos casos e total chega a 352 mil

SS Samara Schwingel

Entre as vítimas da covid-19 no DF, 84,3% tinha alguma comorbidade que agrava os sintomas da doença - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

Um dia após a maior média móvel de mortes desde o início da crise sanitária, o DF registrou 904 novos casos de covid-19 e 83 mortes, sendo que 17 aconteceram nesta terça-feira (6/4). Assim, a média móvel de mortes chegou a 76,7 — índice com uma alta de 64,2% quando comparado com 23 de março, duas semanas atrás. Já a média móvel de casos está em 1279,4, número 17% menor que o de 14 atrás.

Com a atualização, no total, 352.067 pessoas foram infectadas pelo movo coronavírus na capital, 6.449 (1,8%) morreram e 332.648 (94,5%) se recuperaram. Do total de óbitos, 532 são residentes em outras unidades da Federação, sendo 462 de Goiás e os demais de outros 14 Estados. Além disso, entre as vítimas registradas desde o início da crise sanitária, 5.437 (84,3%) tinham algum tipo de comorbidade.

A taxa de transmissão do vírus no DF segue em 0,91, o que significa que 100 infectados passam a doença para 91 pessoas. A região administrativa com maior número de casos registrados é Ceilândia, com 38 mil. Em seguida, Plano Piloto e Taguatinga, com 33,7 mil e 28,2 mil, respectivamente.