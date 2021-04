DF amanhece nublado com pancadas de chuva nesta quarta (7/4)

AM Ana Maria da Silva

O Distrito Federal amanheceu, nesta quarta-feira (7/4), com céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o sol apareça ao longo do dia, em curtos períodos.

A menor temperatura registrada na capital ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 18ºC. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 26ºC. A umidade relativa do ar chegou a 100% ao longo da manhã e deve chegar à mínima de 55%. “O dia será de curtos períodos de sol e com condições para chuva a qualquer hora. A chuva pode ser mais intensa a partir da tarde”, ressalta o meteorologista Olívio Bahia.

Segundo o especialista, a chuva que tem caído no DF ao longo dos últimos dias é consequência do aumento da umidade, que aumenta a chance de formação de nuvens e, consequentemente, de chuva. O aumento da umidade ocorre devido ao padrão do vento. “Os ventos na atmosfera estavam espalhando a umidade para o Sul, Norte e até parte do Nordeste do país, o que deixou parte do Centro Oeste e do Sudeste mais seco”, explica.

Olívio diz que a chegada do período seco deve encerrar as chuvas. “Mais para frente, talvez final do mês ou início de maio, esses ventos mudam totalmente deixando a atmosfera seca. Daí começa todo aquele dilema de falta de chuva, umidade relativa baixa, queimadas e poluição”, completa.

Alerta

Segundo o Inmet, o vento ao longo da tarde pode chegar a moderado com rajadas. O órgão recomenda, para estes casos, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, solicita que não estacione em veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outras precauções são não segurar em objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés.

De acordo com o órgão, não se deve empinar pipas ou aeromodelos com fio, a céu aberto. É importante evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicleta