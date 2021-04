Vacinação: Agendamento para profissionais de saúde será reaberto na próxima semana

SS Samara Schwingel

Na próxima semana, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal deve reabrir o canal de agendamento para profissionais de saúde da rede privada que desejarem receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. De acordo com previsão do Ministério da Saúde, o DF deve receber, nesta sexta-feira (9/4), mais 64 mil doses e destinar 5.008 para a imunização deste público.

O agendamento seguirá os parâmetros adotados nas fases anteriores. O profissional deverá acessar o site da plataforma da secretaria e fornecer os dados pedidos. Assim, ele será destinado a um ponto de vacinação em uma data e horário específico.

Na próxima semana, também deve ter continuidade a imunização de profissionais de segurança pública. Do novo lote, cerca de 2,2 mil vacinas serão destinadas a este público. Assim, a campanha deve seguir o modelo desta semana, com postos específicos para a vacinação de cada categoria.



Segundo a previsão do Ministério da Saúde, 43 mil das 64 mil doses a serem recebidas serão destinadas para a D2, ou seja, segunda dose.