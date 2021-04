Saúde deve exonerar secretário-adjunto de gestão por desentendimentos internos

SS Samara Schwingel

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal deve realizar uma troca na gestão ainda esta semana. O atual secretário-adjunto de gestão em saúde, Bruno Tempesta, deve ser exonerado do cargo, pois, segundo fontes da pasta ouvidas pelo Correio, ele não estaria se entendendo com outros secretários em relação à gestão.

Outros secretários da pasta teriam reclamado da falta de ação de Tempesta, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, e comunicado as reclamações ao secretário de Saúde Osnei Okumoto.

Quem deve assumir o cargo de Tempesta é o atual subsecretário de logística, Artur Felipe Siqueira de Brito. Com a troca, Artur passa a fazer parte, também, do Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19, que também passou por uma troca na coordenação recentemente.

A expectativa interna é que a exoneração de Tempesta e a nomeação de Artur, assinadas pelo secretário Osnei Okumoto, sejam publicadas no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (8/4).