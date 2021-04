PM prende quadrilha especializada em furtar cabos de energia no DF

DD Darcianne Diogo

Grupo foi preso em flagrante pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quarta-feira (7/4), cinco homens integrantes de uma quadrilha especializada em furtar cabos de energia, no Gama. Segundo a corporação, para cometer o crime, o grupo se disfarçava de funcionários de uma empresa de telefonia.

Em patrulhamento, os policiais do Grupo Tático Ambiental (GTA) encontraram os suspeitos em dois carros. Os homens vestiam uniforme de agentes de telefonia e usavam uma prancheta com ordem de serviço falsas com a logomarca da suposta empresa.

De acordo com o segundo-sargento Maurício Alves, responsável pela operação, a quadrilha fingia fazer manutenção na rede. “O disfarce encobria o crime. Os fios eram vendidos para um ferro-velho, no Gama”, afirmou. O material, segundo o militar, foi furtado no Sudoeste, mas a suspeita é de que o grupo agia em todo o DF.

No ferro-velho, a PMDF apreendeu cerca de 250kg de fios de cobre. A última remessa foi entregue na terça-feira e o dono do estabelecimento foi preso por receptação. No total, os militares apreenderam 30 rolos de cabo, pesando quase 1 tonelada.

Os seis homens foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia. Os integrantes da quadrilha vão responder por furto qualificado e associação criminosa.