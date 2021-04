Polícia Civil abre licitação para compra de material cirúrgico e não cirúrgico

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu, nesta quarta-feira (7/4), um edital para aquisição de materiais de consumo que serão distribuídos em todas as unidades da PCDF. Os materiais necessários são: luvas para procedimento cirúrgico e não cirúrgico, máscaras, álcool, propé, touca, avental, lençol, calça descartável e invólucro cadavérico.

O valor estimado para a licitação é de mais de R$ 1 milhão, e a empresa que oferecer os produtos com menos preço será escolhida. O prazo final para o recebimento de propostas é 23/4. O edital, com todos os anexos, deve ser obtido no site de compras do governo, no site da Polícia Civil, ou na Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, das 12h às 18h30.