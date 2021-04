Covid-19: Saiba onde tem um posto de vacinação perto de você

CM Cibele Moreira

Pessoas com mais de 66 anos podem se vacinar a partir desta sexta-feira (9/4) - (crédito: LOIC VENANCE / AFP)

A vacinação para a população com 66 anos ou mais foi retomada nesta sexta-feira (9/4), com a chegada de 67,9 mil doses da vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. Além dos idosos, também estão sendo imunizados os profissionais da área da saúde e da segurança pública, por meio de agendamento. A aplicação da primeira dose do imunizante está sendo feita em 50 pontos de vacinação espalhados pelas regiões administrativas.

Para os idosos, não é preciso agendar, basta ir a um dos locais de aplicação com a identidade, CPF e cartão de vacinação. Para facilitar o acesso e diminuir as aglomerações, além das unidades básicas de saúde, quadras poliesportivas e escolas também estão sendo utilizadas para atender a população. Outra facilidade é a vacinação por drive-thru, que também irá funcionar durante o fim de semana. Veja abaixo a lista completa.

Para dar um apoio no combate ao novo coronavírus, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com a Secretaria de Saúde, retomou a edição do Sua Vida Vale Muito – Vacinação. A ação de imunização ocorre nesta sexta-feira (9/4), na Praça dos Direitos, na QNN 13, em Ceilândia, das 9h às 17h, para idosos com idade mínima de 66 anos.



A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, afirma que o governo do Distrito Federal está, de forma eficiente, cumprindo o plano de vacinação do grupo prioritário de maneira segura e responsável. “Com a chegada de novas doses das vacinas, adquiridas pelo Ministério da Saúde, o GDF está, com toda prioridade, acelerando a fila de espera na imunização dos idosos. A Secretaria de Justiça recebe o apoio do governador Ibaneis Rocha para que ações efetivas, como o Sua Vida Vale Muito, possam acelerar a imunização dos grupos prioritários”, diz a secretária.

Na Praça dos Direitos, não será necessário agendamento. Para organizar e dar agilidade ao atendimento, a imunização ocorrerá por ordem de chegada e mediante a entrega de senhas. Os idosos do grupo prioritário que vão tomar a vacina devem levar o documento de identidade com foto e o cartão de vacinação.

Deslocamento

Em uma parceria inédita da Sejus com a empresa de transporte por aplicativo 99, idosos podem se deslocar para vacinar utilizando um voucher. Para isso, deverão entrar no site e efetuar um rápido cadastro que, ao validar a faixa etária e cruzar os dados, automaticamente vai liberar até dois códigos por CPF, garantindo a ida e a volta para qualquer unidade de saúde que estiver vacinando. Os códigos são exclusivos para os grupos prioritários que serão vacinados. Os vouchers poderão ser utilizados em até 14 dias, após a inserção no aplicativo da 99.

Onde se vacinar?

Asa Norte

UBS 2: Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS 1: Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul

Cruzeiro

UBS nº 2: Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Lago Norte

UBS 1: Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (inclui drive-thru)

Candangolândia

UBS 1: Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1

Guará

UBS nº 1: Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS nº 2: Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3: Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4: Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lúcio Costa

Estrutural

UBS 2: Estrutural, AE 1, Setor Central

Núcleo Bandeirante

UBS1: Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Riacho Fundo

UBS 1: Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS 1: Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2: Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2

Brazlândia

UBS 1: Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Ceilândia

UBS nº 3: Ceilândia, QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5: Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (inclui drive-thru)

UBS nº 7: Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16: Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17: Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul

Gama

UBS nº 1: Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS nº 3: Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS nº 5: Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Santa Maria

Assembleia de Deus: QR 207/307, Conjunto T, AE

UBS nº 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E

Jardim Botânico

Centro de Práticas: DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Itapoã

UBS 2: Quadra 378, AE 1, Del Lago

São Sebastião

Ginásio São Bartolomeu: quadra 2, conjunto 3, lote 4, São Sebastião

Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1

Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5: Arapoanga, Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial (inclui drive-thru)

Sobradinho

UBS 1: Sobradinho 1 (Quadra 14, Área Especial 22/23 — inclui drive-thru)

UBS 2: Sobradinho 2 (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho — inclui drive-thru)

Recanto das Emas

UBS 3: QD 104/105, Área Especial

Samambaia

UBS 2: Samambaia, QS 611, AE 2

Taguatinga

UBS 1: Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS 5: Taguatinga, Setor D Sul, AE 23

Gama

Estacionamento Bezerrão: setor central do Gama

Santa Maria

Regional de Santa Maria: quadra 2, conjunto H, lote 1

Drive-thru

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Águas Claras

Faculdade Unieuro

Parque da Cidade

Estacionamento 13

Lago Norte

Entrada do Shopping Iguatemi

Drive-thus com a atuação do Sesc vão funcionar no fim de semana

Taguaparque

Sesc de Ceilândia

Torre de TV, apenas no domingo