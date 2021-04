Homem tenta aplicar golpe em pai de PM e acaba preso em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Homem foi preso pela PM no momento em que tentava aplicar golpe - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um suspeito de estelionato, em Planaltina, nesta quinta-feira (8/4). O homem teria se passado por um funcionário de uma agência bancária e foi detido em flagrante no momento em que estava na porta da vítima para buscar o cartão.

Segundo a corporação, uma mulher ligou para o idoso o informando de que o cartão havia sido clonado e que, posteriormente, um funcionário do banco passaria na sua casa para buscar o cartão. Desconfiado, a vítima ligou para o filho, que é policial militar do 14º Batalhão de Planaltina, e relatou a situação. Após ligarem novamente, o idoso autorizou que o suposto funcionário fosse até a residência.

No momento em que o suspeito chegou ao imóvel, o policial pediu a identificação dele e a matrícula, mas o homem ficou nervoso e não apresentou nenhum documento que comprovasse o vínculo com o banco. O PM deu voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Na unidade policial, o suspeito revelou o nome verdadeiro e alegou que tinha vindo de São Paulo e estava no DF há seis dias, hospedado em um hotel da Asa Norte. Com ele, a polícia apreendeu três máquinas de cartão e R$ 2,360. Policiais foram até o hotel e, no quarto onde o criminoso ficou, foram encontradas mais nove máquinas de cartão e R$ 1,5 mil, além de outros cartões.