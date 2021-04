Com tempo frio e seco, DF deve ter umidade entre 40 e 60% neste sábado

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu com mais um dia de tempo seco e frio neste sábado (10/4), com uma temperatura mínima de 13,8º C, registrada no Paranoá. A máxima deve chegar a 28º C, sem previsão de chuva. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê umidade relativa do ar entre 40% e 60% no DF.

Segundo o Inmet, a sensação de frio ocorre pela manhã, com aumento do calor ao longo do dia. “Tivemos frio pela madrugada, mas aumenta a temperatura durante o dia. O vento deu uma reduzida, o que causou uma sensação térmica de 10ºC ontem, por exemplo. É como se você estivesse dentro de uma sala com um ventilador na sua direção. Mas devemos ter um final de semana seco no Distrito Federal”, afirma o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia.

O especialista explica que a mudança de estação gera esse tempo frio com poucas aberturas de sol. “A gente está chegando no outono, indo para o período seco, mas abril ainda é um mês que chove bem. O volume de chuva esperado para este mês, no caso, é de 133mm. O outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, em que teremos um período quente e úmido, com chuva, e também esse período mais seco e frio. Hoje, a umidade deve chegar a 40mm, mas sem chuva”, informa.

Próxima semana

Ainda de acordo com o meteorologista, deve chover em Brasília no início da próxima semana. “A chuva deve vir, provavelmente, na terça-feira ou quarta-feira. No meio da semana, começa a aumentar um pouquinho a umidade. Mas a chuva vai vir aos poucos por conta dessa mudança de estação”, conclui.