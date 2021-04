Covid-19: familiares dizem que paciente foi intubado sem sedativo em Hospital de Campanha de Santa Maria

EH Edis Henrique Peres

familiares denunciam falta de medicamento em hospital regional de Santa Maria - (crédito: Arquivo Pessoal)

Na manhã deste sábado (10/4) um grupo de amigos e familiares se reuniu em frente ao Hospital de Campanha de Santa Maria para pedir ajuda para Leison Wander de Almeida, 45 anos, morador de Águas Claras. Segundo a família, Leison está internado devido às complicações causadas pelo novo coronavírus. Na última sexta (9/4), Leison foi entubado, mas os familiares disseram que, pela falta de sedativos no hospital, Leison foi amarrado ao leito para permitir o procedimento.

Segundo o relato da família, Leison está internado no hospital de campanha desde 31 de março. No entanto, na sexta-feira, Meiriel Marques da Silva, 43, esposa de Leison, contou que não recebeu o boletim informativo do hospital a respeito do quadro do marido.

Preocupado, um integrante da família foi visitar Leison no hospital. Ao chegar no regional, o familiar descobriu que ele estava intubado sem sedativo e amarrado ao leito. Meiriel também contou para a equipe do Correio que a unidade sequer dispõe de medicamentos. “Aqui não tinha nem dipirona”, disse.

Os familiares carregaram cartazes na frente do hospital pedindo ajuda. Apesar da ação, não conseguiram permissão para entrar na unidade e verificar como estava o paciente

A equipe do Correio entrou em contato com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) que informou que a responsável por administrar o Hospital de Campanha de Santa Maria é a Associação Saúde em Movimento (ASM). Segundo a ASM, “o paciente deu entrada no hospital no dia 31 de março com quadro grave de covid-19, recebendo todo tratamento especializado a partir de sua necessidade. Em momento algum o paciente foi amarrado, pois o hospital tem a assistência e o atendimento totalmente diferentes a esse tipo de conduta”.

A nota continua: “a questão dos insumos, todos os hospitais estão tendo uma dificuldade para providenciar as medicações necessárias de intubação, principalmente as drogas para sedação, analgesia e bloqueadores musculares, devido a grande demanda que o mercado está tendo pela alta quantidade de pedidos para utilização. Contudo, todos os hospitais da ASM estão se desdobrando para manter o fornecimento dessas medicações para todos os seus pacientes, bem como a equipe médica em conjunto com a farmácia tem se desdobrado para que não haja a falta de nenhum insumo a ser utilizado na UTI, fazendo diariamente um plano específico de sedação e analgesia para atendê-los, além de compartilhar as informações com seus respectivos hospitais para um ir suprindo o outro”, garantiram.

A ASM também disse que todas “as informações sobre o quadro dos pacientes de COVID-19 instalados na UTI do HSM são disponibilizadas diariamente via ligação para os familiares, que contam ainda com acompanhamento psicológico necessário nesse momento tão difícil”, finalizou.