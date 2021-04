Jovem de 21 anos preso na Papuda morre com suspeita de covid-19

DD Darcianne Diogo

(crédito: Wilson Dias)

Um interno do sistema penitenciário do Distrito Federal morreu, na manhã deste sábado (10/4), com suspeita de covid-19. Jonathan Henrique da Costa Sousa, 21 anos, estava no Bloco 6 do Centro de Detenção Provisória (CDP) 1. Recentemente, ele havia ficado em uma cela isolada, destinada a presos infectados ou com suspeita da doença. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) confirmou a informação.

Jonathan relatou aos agentes que sentiu falta de ar, na noite de segunda-feira (5/4). A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na Papuda e levou o detento ao Hospital da Região Lesta (Paranoá). Depois, o interno foi transferido para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), mas não resistiu e morreu, por volta das 6h deste sábado (10/4).

Até o momento, o sistema prisional do Distrito Federal registrou três mortes de presos em decorrência da covid-19, sendo a mais recente notificada em 26 de junho. A primeira 19 ocorreu em 17 de maio. O detento estava na Penitenciária do Distrito Federal (PDF) 1, mas ficou internado no Hran por mais de 15 dias antes de morrer.

Policiais penais

Além de detentos, dois policiais penais, um de custódia e um enfermeiro da Papuda morreram em decorrência da covid-19. Com um efetivo de, aproximadamente, 1,8 mil agentes penitenciários, a taxa de letalidade entre esses servidores é de 0,71%, segundo a Seape. No caso dos 16 mil presos, esse indicador é de 0,19%.

Na segunda-feira (5/4), a Secretaria de Saúde (SES-DF) deu início à vacinação dos profissionais das forças de segurança, incluindo policiais penais. Das 2.310 doses destinadas a esse público, 80 foram aplicadas nos agentes penitenciários. O Executivo local aguarda nova remessa do Ministério de Saúde para dar continuidade à imunização.