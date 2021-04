Covid-19: DF passa das 6,7 mil mortes e chega perto de 360 mil casos

AI Ana Isabel Mansur

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) contabilizou, neste sábado (10/4), mais 33 mortes pela covid-19 e 1.203 novos casos da doença. Com isso, o total de vítimas ficou em 6.709, e o de infectados, em 357.761 — dos quais 338.387 (94,6%) se recuperaram.

A média móvel de mortes ficou em 67,7 — aumento de 33% na comparação com 27 de março, 14 dias atrás. A dos casos fechou em 1.296,3 — queda de 18,3% em relação ao verificado duas semanas antes.

Entre as 10 pessoas cujas mortes foram registradas neste sábado (10/4), duas eram de Goiás, e 18, homens. Das 33 novas vítimas da doença, três morreram na quinta-feira (8/4), e 20, na sexta-feira (9/4).

Incidência

Ceilândia concentra 16,3% das mortes por covid-19 na capital federal, com 1.094 registros — cinco a mais do que na sexta-feira (9/4). Em seguida, aparecem Taguatinga (680) e Samambaia (505), que têm, em média, um óbito a cada 24 horas.

Em relação ao total de pessoas infectadas pela doença, Ceilândia também lidera a lista entre as regiões administrativas, com 38.806 casos. O Plano Piloto está em segundo lugar, com 34.251 registros, e Taguatinga, com 28.682, ocupa a terceira posição do ranking.