Fiéis fazem oração por pacientes com covid-19 perto de hospitais da Asa Sul

AI Ana Isabel Mansur

Iniciativa ocorreu na tarde deste sábado (10/4) - (crédito: Ed Alves/C.B/DA Press)

Um grupo de cerca de 30 fiéis católicos se reuniu, neste sábado (10/4), para rezar pelos pacientes internados com covid-19. O ato ocorreu entre os hospitais Santa Lúcia e Santa Luzia, na Asa Sul. A ação incluiu canto de músicas religiosas, oração de terços da Misericórdia e procissão em torno das unidades de saúde. A programação incluiu, ainda, uma caminhada ao DF Star, na 914 sul.

























Durante a procissão, os participantes mantiveram distância entre si e usaram máscaras — alguns com duas sobre o rosto. Frascos com álcool 70% também estavam disponíveis para os fiéis. O padre Rafael Souza dos Santos, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, na 702 Norte, conta que a participação dele em iniciativas semelhantes começou no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

"Fizemos orações lá durante a Semana Santa, e muitas pessoas manifestaram desejo de receber a consolação pela fé em outros locais, o que é muito importante. Algumas pessoas, junto ao grupo Canção Nova, têm levado a eucaristia a nossos irmãos, irmãs e a famílias de acometidos por essa enfermidade. Eles precisam de uma palavra amiga e da certeza de que Deus se faz presente", comenta o pároco. Ele acrescenta que, neste domingo (11/4), celebra-se o Dia da Misericórdia, instituído pelo papa João Paulo II em 2000.

A professora aposentada Vera Cruz, 52 anos, soube das orações pelo rádio e decidiu se juntar ao grupo. "Acompanharei até o fim. A crise está afetando todo mundo, não só quem está em hospitais particulares. Até sugeri de irmos a hospitais públicos também. Neste momento, temos de nos agarrar à fé. A medicina ajuda, mas a fé é primordial", diz a moradora da Asa Norte.

Aderbal Oliveira, 54 anos, é locutor voluntário na Canção Nova e lembra que a rádio fez ações semelhantes. "Fomos uma vez ao Hran, rodamos o local em orações com um trio elétrico e seguimos para o Congresso Nacional. É sempre muito bonito. O povo aparece, as pessoas internadas acompanham pelas janelas, com terços na mão, alguns funcionários descem para rezar com a gente. Neste momento de dificuldade, em que muitas pessoas se desesperam, oferecemos a fé", completa.