Após ser atingido por carro, ciclista morre na Via Estrutural

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um ciclista morreu atropelado às 10h46 deste domingo (11/4), na Via Estrutural, sentido Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que fez o atendimento no local, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele não foi identificado pois não portava documentos.

O carro, um Volkswagen Up branco, era conduzido por um homem identificado apenas como Josiel, de 31 anos. Ele saiu ileso, permanecendo no local da ocorrência. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento com duas viaturas e oito militares. O Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionados.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Polícia Civil para prestar mais detalhes sobre o acidente, e aguarda um retorno. O espaço segue aberto para maiores esclarecimentos.