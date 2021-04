Covid-19: DF registra 45 mortes e 1.361 casos da doença em 24 horas

AI Ana Isabel Mansur

Média móvel de óbitos no DF está acima de 66 - (crédito: Miguel Sdhincariol/AFP - 26/3/21)

Com mais 45 óbitos notificados neste domingo (11/4), o Distrito Federal alcançou 6.754 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas mais 1.361 pessoas infectadas pela doença, das quais 340.131 (94,7%) são consideradas recuperadas.

Neste domingo (11/4), a média móvel de mortes é de 66,6 — o que representa aumento de 24,2% em relação ao dado de 14 dias atrás, 28 de março. O cálculo para o número de casos é de 1.335,3 — queda de 17% na comparação com a média móvel das duas últimas semanas.

Perfis

Das 45 mortes notificadas, oito são deste domingo (11/4) e 30, de sábado (10/4). Quatro pessoas morreram na sexta (9/4) e uma, na quinta (8/4). O restante dos óbitos é de 19 e 23 de março. Seis vítimas eram residentes de Goiás e uma, da Bahia.

As faixas etárias dos pacientes variam entre 30 e 80 anos ou mais — 15 tinham entre 30 e 49 anos. Em unidades de saúde da rede pública do DF, 39 pessoas vieram a óbito — 10 apenas no Hospital de Campanha da Polícia Militar.

Entre os 45 pacientes, somente 10 não sofriam de nenhum tipo de comorbidade. Doença cardiovascular acometia 21 pessoas e distúrbios metabólicos, 11. Sete pessoas eram obesas e cinco apresentavam pneumopatia. Imunossupressão e nefropatia acometiam uma vítima cada.

Diferença nas RAs

Com oito mortes neste domingo (11/4), Ceilândia totaliza 1.102 vidas perdidas para a covid-19 e é a região administrativa do DF com o maior número de óbitos. Em seguida, estão Taguatinga (683) e Samambaia (509). Taguatinga teve três óbitos desde sábado (10/4) e Samambaia, quatro.

Em relação ao número total de infectados pela doença, Ceilândia também encabeça a lista, com 39.085 casos. Plano Piloto, com 34.316 registros, está em segundo lugar e Taguatinga (28.754), em terceiro.

Com menos mortes e infectados pela covid-19 estão SIA — que tem 84 casos da doença e nenhuma morte — e Fercal, com três óbitos e 308 infectados.