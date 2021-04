Polícia identifica o homem morto ontem (10/4), por carga elétrica

CB Correio Braziliense

A tentativa de furto de cabos elétricos foi apontada pela polícia como determinante no caso - (crédito: Soinp/ Divulgação)

Agentes da 35ª DP (Sobradinho II) conseguiram identificar o homem morto ontem (10/4) por eletrocussão; quando o óbito é gerado pelo contato com carga letal de energia elétrica. O registro da morte foi na DF-150, à altura do quilômetro 5, na região da Fercal. O corpo estava pendurado em cabos de alta tensão de uma rede elétrica sob a responsabilidade da Companhia Energética de Brasília.

Ferimentos e queimaduras estavam espalhadas pelo corpo do homem, num descampado às margens da DF-150. Integrantes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e, na hora do acidente, foi constatada a utilização de luvas e botas emborrachadas pelo homem que trazia entre pertences um alicate. A tentativa de furto de cabos elétricos foi apontada pela polícia como determinante no caso.

A polícia verificou ainda que o homem chegou em uma bicicleta furtada, e, sem escada, subiu por oito metros, até o contato com a descarga elétrica fatal. O corpo ficou preso em um dos terminais de rede de alta pressão.