Mulher de 51 anos é atropelada por moto em comercial da Asa Sul

DD Darcianne Diogo

(crédito: CBM-DF)

Uma mulher, de 51 anos, foi atropelada por uma moto na comercial da 309/310 Sul, no começo da tarde desta segunda-feira (12/4). A vítima foi transportada consciente, orientada e estável para o Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF). Segundo a corporação, o condutor da motocicleta saiu ileso do acidente. As causas do atropelamento serão apuradas pela perícia da Polícia Civil.

Outros casos

Neste domingo (11/4), um acidente trágico aconteceu em Ceilândia Sul. Uma mulher, de 21 anos, foi atropelada, na QNM 8 Via Leste. Ela e o filho, 4 anos, foram atingidos por uma moto Honda CB 300 vermelha. A criança foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A mãe do menino sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser atingida pela moto e morreu no local. Ainda no domingo (11/4), um ciclista morreu atropelado, na Via Estrutural, sentido Taguatinga. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia (SIA).