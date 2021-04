Covid-19: Taxa de transmissão está em 0,87 no DF, nesta segunda-feira

SS Samara Schwingel

Apesar de a taxa de transmissão estar estável, as medidas de segurança sanitárias devem continuam sendo implementadas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A taxa de transmissão da covid-19 chegou a 0,87 nesta segunda-feira (12/4), no Distrito Federal. O índice é pouco maior do que o registrado no último sábado (10/4), quando estava em 0,83. No entanto, apesar da variação, o número indica que a pandemia está desacelerando, isso acontece quando a taxa está abaixo de 1.

Os dados foram atualizados pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva de imprensa no Palácio do Buriti. O secretário ressaltou que o índice está estável e abaixo de 0,90 há alguns dias. Na semana passada, o índice, que estava em 0,91, abaixou para 0,86 e finalizou o período em 0,83.

Ainda de acordo com o secretário, devido a este e outros dados da pandemia, o governador Ibaneis Rocha (MDB) optou por flexibilizar algumas restrições adotadas em março como forma de combate à pandemia. Um novo decreto será publicado no Diário Oficial do DF desta terça-feira (13/4). "Os casos ativos vem caindo, a media de sete dias vem caindo. São índices importantes que demonstram a redução de contágio", explicou o chefe da Casa Civil.