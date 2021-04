Covid-19: DF registra mais 86 mortes e ultrapassa 360 mil casos

CC Caroline Cintra

(crédito: (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Em 24 horas, o Distrito Federal registrou mais 86 óbitos em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Desses, 11 ocorreram apenas nesta segunda-feira (12/4), sendo a maioria em Samambaia. Ao todo, a capital federal soma 6.840 mortes por coronavírus. Os dados são do boletim da Secretaria de Saúde.

Dos demais óbitos confirmados nesta segunda, 75, ocorreram entre 16 de março e 11 de abril. A maioria tratava-se de homens (54), com faixa etária entre 50 e 59 anos (24), residentes de Samambaia (14) e apresentavam comorbidades (60). Todos estavam em tratamento contra a doença em unidades de saúde do DF, sendo que 14 estavam no Hospital de Campanha da Polícia Militar.

Entre o informativo de domingo (11/4) e o desta segunda-feira (12/4), mais 1.002 casos da doença foram confirmados no DF. Sendo assim, a capital atinge o número 360.124 infectados pela covid-19 desde o início da pandemia. Desses, 340.854, o que equivale a 94,7%, estão recuperados.

Já 6.840 (1,9%) dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus morreram. Desse total, 564 eram residentes de outras unidades da federação, sendo 491 de Goiás (Entorno), um do Acre, dois do Amapá, 24 do Amazonas, sete da Bahia, um do Maranhão, cinco do Mato Grosso, 15 de Minas Gerais, um do Piauí, três do Rio de Janeiro, três de Rondônia, quatro de Roraima, um de Santa Catarina, quatro de São Paulo e dois do Tocantins.

Regiões administrativas

Embora tenha registrado o maior número de óbitos nesta segunda-feira (12/4), Samambaia é a quarta cidade com o maior números de casos da doença, somando 20.746. A região está atrás de Ceilândia, que continua a frente do ranking, com 39.160 casos, Plano Piloto (34.440) e Taguatinga (28.827). Em quinta posição está Águas Claras, com 20.063 casos.

Com os números mais baixos tanto em questão de mortes quanto em casos confirmados estão Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), com 84 diagnósticos positivos e nenhuma morte, e Fercal, com 307 casos e três óbitos.

Leitos de UTI

Segundo o quadro de informações da Secretaria de Saúde, às 16h10 desta segunda-feira, a ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) na rede pública, por pacientes com covid-19, era de 96,08%. Já na rede particular, 99,7% das vagas estavam em uso, com apenas uma disponível.

Média móvel

Nesta segunda-feira (12/4), a média móvel de mortes é de 67,71 — o que representa aumento de 26% em relação ao dado de 14 dias atrás. O cálculo para o número de casos é de 1.280 — queda de 18,55%, na comparação com a média móvel das duas últimas semanas.