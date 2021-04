Covid-19: Com 66 novas mortes, DF se aproxima de 7 mil vítimas

SS Samara Schwingel

Das 66 mortes registradas nesta terça, 19 ocorreram nas últimas 24 horas - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O Distrito Federal registrou, nas últimas 24 horas, 899 novos casos de infecção pela covid-19. Com a atualização, o total chegou a 361.023 confirmações da doença, sendo que 342 mil (94,8%) são considerados recuperados e 6.906 (1,9%) vieram a óbito. Entre esta segunda-feira (12/4) e terça-feira (13/4), foram notificadas 66 mortes.

Das mortes notificadas nas últimas 24 horas, 19 ocorreram nesta terça-feira. Eram sete mulheres e 12 homens, todos residentes da capital federal. Do total, 15 tinham algum tipo de comorbidade.

Com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a média móvel de mortes chegou a 65,29, 12% menor em relação a 14 duas atrás, o que indica estabilidade. Já a mediana de casos está em 1.279, queda de 18,27% quando comparado com as duas semanas anteriores.

O pico da média móvel de mortes foi em 30 de março deste ano, quando o índice chegou a 66,9. Atualmente, a taxa de transmissão, segundo o boletim, segue em 0,83.