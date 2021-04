Covid-19: mais de 52,3 mil vacinas foram aplicadas em pessoas de fora do DF

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal já contabiliza um total de 52.342 doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas em pessoas não residentes da capital federal. Dessas, 38.318 pessoas receberam a primeira dose (D1) e 14.024 a segunda (D2). Os dados foram extraídos do sistema e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, que são lançados pela Secretaria de Saúde.

Há registro de pessoas de todos os estados brasileiros que procuraram o DF para serem vacinados. A maior parte veio de Goiás, sendo que 18.406 receberam a D1 e 7.326 a D2. De Minas Gerais, 4.697 pessoas vieram ao DF para serem imunizadas com a D1, e 1.614 receberam o reforço.

Dos moradores de outras unidades da federação, que mais procuraram o DF para se vacinar estão notificados como residentes do Rio de Janeiro (2.142 D1 e 660 D2), São Paulo (2.127 D1 e 725 D2) e Bahia (1.805 D1 e 629 D2).

Grupos prioritários



A maior parte das primeiras doses aplicadas no DF foi em pessoas idosas a partir de 66 anos, que representa 165.339 vacinados. Os trabalhadores da saúde vêm em seguida, com 85.355 imunizados. Considerando a segunda dose, essa ordem se inverte, foram 43.498 profissionais de saúde vacinados com o reforço e 32.122 idosos com a D2. Isso ocorre porque a maioria dos idosos recebeu a vacina Covishield, que tem intervalo de aplicação maior que a CoronaVac.

Vacinação no DF

A vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal começou em 19 de janeiro. Até o momento, o DF já recebeu onze remessas de vacinas, sendo 501.560 doses da vacina CoronaVac — produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac —, e 130.750 doses da vacina Covishield/AstraZeneca — desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, e também produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Ao todo, foram recebidas 632.310 doses de imunizantes. Cerca de 5% das doses das vacinas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

Quanto às perdas físicas e por problemas técnicos com o produto, até 12 de abril, foram informadas à Secretaria de Saúde 145 ocorrências à Rede de Frio, em que 1.873 doses foram perdidas, sendo 61 por quebra de frasco, dois por falta de pressão no frasco, um por mudança de cor, três por extravasamento na seringa, e 1.806 por volume insuficiente.

Há, ainda, 385 doses que ficaram fora da temperatura recomendada em bula e estão em análise pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para avaliação quanto à perda ou não da eficácia.

* Com informações da Secretaria de Saúde