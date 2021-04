DF terá quarta-feira chuvosa com umidade do ar em até 90%

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Com previsão de umidade relativa do ar entre 90% e 35%, o Distrito Federal vai ter uma quarta-feira (14/4) chuvosa a partir da tarde e à noite. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que registrou a temperatura mínima de 14ºC, no Plano Piloto. A máxima estimada é de 30ºC no DF.

“Temos um tempo com esse sol bonito pela manhã, que nos dá a impressão que vai ser uma quarta-feira sem chuva. A tendência é ficar alguns dias abafados. Mas, ao longo do dia, a nebulosidade aumenta com possibilidades de chuvas isoladas à tarde e à noite”, explica a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos.

Até terça-feira (13/4), a região que mais choveu na capital federal foi Brazlândia. Com um volume de 105,8mm, a cidade chegou a 80% do esperado para o mês de abril, no DF, que tem média mensal de 133,4mm.

“A gente está sob a influência de um vórtice, que é um círculo no meio do DF. Na ponta, traz a instabilidade no tempo com essas chuvas pontuais. É um anticiclone que favorece esse tipo de instabilidade na atmosfera”, acrescenta a especialista.

Segundo Andrea, mesmo com o sol desta manhã, o vento segue frio com intensidade fraca a moderada. “Estamos na característica do outono, que tende a ter temperaturas mínimas e diminuir gradativamente, ainda que tenhamos raios de sol em alguns momentos do dia. Nesse contexto, as chuvas são mais esperadas para o fim do mês”, diz.

“É bom as pessoas terem aquela noção de que estamos caminhando para dias mais secos, e evitar andar nos horários em que as máximas temperaturas são registradas, entre 12h e 15h, em que fica mais seco e mais quente. Ainda precisamos nos cuidar, passando protetor solar quando formos andar e fazer exercício”, aconselha a especialista.