Temperatura máxima no DF pode chegar a 29ºC nesta segunda (12/4)

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A segunda-feira (12/4) começou com sol e poucas nuvens no Distrito Federal. O dia também será mais quente em relação ao domingo (11/4), quando a temperatura máxima chegou a 28º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Hoje, no horário de pico, os termômetros deverão registrar até 29ºC. Gradativamente, a umidade relativa do ar tem caído. Para hoje, ela varia entre 95% e 35%.

Tem chuva?

Em Planaltina, na região de Águas Emendadas, o Inmet notificou a temperatura mínima às 6h desta segunda-feira: 14ºC. De acordo com a meteorologista do instituto, deve haver instabilidade no tempo ao longo da semana, devido à transição das estações.

“O motivo é uma massa de ar seco que já está sobre o DF. De manhã parece que estamos no outono, e à tarde, no verão. Nessa transição de estação, a tendência é previsão mais recorrente de queda da mínima durante o dia. Na parte da tarde, estamos sob influência de uma massa de ar quente e seca, que favorece o aumento da temperatura e diminuição da umidade”, explica.

Com uma segunda-feira de tempo abafado e poucas nuvens, a especialista afirma que deve chover no DF na quarta-feira (14/4). “Há uma possibilidade de chuva isolada para quarta, porque abril ainda tem um volume de chuva expressivo. A climatologia esperada é de 133,4mm. Esse valor ainda é significativo, tanto que no Plano, o acumulado é de 59,6mm, o que equivale a 45% do volume de chuva aguardado para o mês. Em Águas Emendadas, já choveu 38,6mm. No Paranoá 71,8mm, e em Brazlândia, onde choveu mais no DF até 11 de abril, o volume registrado é de 75,4mm, volume de água em 57% do esperado para o mês”, informa Andrea.

Ela projeta como deve ser o tempo na capital federal para esta semana. “As chuvas vão ficar distribuídas ao longo dos próximos dias, após quarta-feira. Para o fim de semana, deve vir chuva também. Essa semana em Brasília, de 12 a 19, não há previsão de chuva forte, mas com pancadas isoladas. A gente vai ter um aumento da nebulosidade, mas com nuvens altas. Ainda sim, o sol vai predominar no DF”, conclui.