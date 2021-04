DF terá dias quentes e com pouca possibilidade de chuva até quinta

DD Darcianne Diogo

Há pouca possibilidade de chuva para os próximos dias - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

Até essa quinta-feira (22/4), o Distrito Federal deve registrar dias quentes, chegando a 30ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para essa terça-feira (13/4), a máxima pode chegar a 31ºC, e a mínima, em 16ºC.

As chances de chuva, no entanto, não estão descartadas. “Não é aquela chuva direta, mas há possibilidades, em função da vórtice ciclônica em altitude, que é um sistema de baixa pressão que atua em altos níveis da atmosfera. Nesse sistema, é possível ver o céu com algumas nuvens e poucas probabilidades de chuva”, explica o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia.

De acordo com o meteorologista, o céu ficará com poucas nuvens e o clima será quente. A umidade relativa do ar ficará entre 95% e 40%. O especialista ainda dá dicas de como se proteger do Sol nesse período. “É importante escolher os horários de praticar exercício físico, especialmente ao ar livre, em decorrência da radiação. Então, é preferível que as atividades sejam feitas até as 10h. Manter a hidratação e passar protetor solar também são medidas essenciais”, orienta.