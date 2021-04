PCDF prende estelionatário que se passou por mulher para aplicar golpe

DD Darcianne Diogo

O homem pediu dinheiro aos contatos gravados no chip da vítima - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) prenderam, na noite desta terça-feira (18/4), um homem, 23 anos, acusado de se passar por uma jovem para aplicar golpes a fim de extrair dinheiro da vítima.

De acordo com o delegado-adjunto da 18ª DP, Ronney Teixeira, o rapaz encontrou o chip do celular da vítima, que ela havia perdido, e instalou em um aparelho telefônico. “A partir daí, o autor iniciou o golpe ao solicitar depósito e transferência bancária de valores para uma conta repassada por ele. Como desculpa, ele afirmava que havia sido roubado e precisava de ajuda”, afirmou.

As solicitações de dinheiro eram feitas aos contatos salvos no chip da vítima. Uma pessoa chegou a depositar R$ 600 na conta do criminoso. Após os policiais receberem a informação do golpe, em menos de 24 horas, os investigadores conseguiram rastrear o dono da conta, um ‘laranja’, e chegaram até o paradeiro do rapaz. A equipe recuperou o dinheiro e o rapaz foi preso em Brazlândia por estelionato e receptação.