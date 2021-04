Ibaneis anuncia reforma da ponte Costa e Silva: prazo é de 18 meses

JM Jéssica Moura

A ponte ficará interditada parcialmente durante as reformas - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) usou as redes sociais para anunciar a reforma da ponte Costa e Silva no Setor de Clubes Sul. De acordo com o chefe do executivo, a medida pretende ampliar a vida útil da ponte em, pelo menos, 20 anos.

Na semana passada, o governo informou que a ponte passaria por uma revitalização e a ordem de serviço foi assinada em março. Agora, a reforma passa a abranger o reforço nas vigas e manutenção das juntas de dilatação e das sinalizações náuticas e viárias.

Segundo Ibaneis, a pista também vai passar por recapeamento e a pintura será refeita. Para tanto, a ponte deve ser parcialmente interditada enquanto durarem as obras. O governador assegurou que a pista não será interditada por completo.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) será a responsável pela obra, que tem o prazo inicial de 18 meses para ficar pronta. O investimento será de R$ 13,5 milhões. A previsão é que a reforma gere 300 empregos diretos e indiretos.

Desde a inauguração, em 1976, a ponte não passava por grandes reformas e manutenção. Em 2014, foram encontradas falhas na estrutura, o que motivou o projeto de revitalização.

A ponte de 45 anos foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tem 452 metros de comprimento e liga os trechos 1 e 2 do Setor de Clubes Sul à QI 10 do Lago Sul. O nome da ponte é um resquício da ditadura na capital federal e, nos últimos anos, algumas mudanças foram ensaiadas.

Em 2015, a Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei que mudava a placa com nome do general para Honestino Guimarães, estudante desaparecido durante o regime militar. A medida chegou a ser sancionada pelo então governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Em seguida, após uma ação popular movida pela hoje deputada federal Bia Kicis (PSL), a justiça determinou que o nome do presidente militar voltasse a batizar o monumento.