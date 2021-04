Homem com enfisema fica dentro de ambulância, sem destino, por 30 minutos

AI Ana Isabel Mansur

O homem foi recusado pelo Hospital de Samambaia e pela UPA na qual estava internado antes da transferência - (crédito: Breno Esaki/Secretaria de Saúde)

Na manhã desta quarta-feira (14/4), Lecino Ferreira da Silva Filho, 63 anos, ficou dentro de uma ambulância em movimento, "de um lado para o outro", sem destino, por cerca de 30 minutos.

A filha de Lecino, Ana Clara Adami, relata que o pai tem enfisema pulmonar há cinco anos e sentiu falta de ar no domingo (11/4). "Domingo, trouxe meu pai para a UPA de Sobradinho 2, de ambulância, onde foi internado na área de covid-19. Ele fez alguns exames pulmonares e o teste para a doença, que acabou dando negativo, com resultado ontem de manhã."

O homem foi, então, transferido para um quarto individual. Na noite dessa terça (13/4), avisaram a filha que ele seria encaminhado para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam). Por volta de 7h da manhã desta quarta (14/4), a ambulância transportando Lecino saiu da UPA.

"Chegando lá, o hospital falou que o atendimento era só para pacientes com covid-19 e pediu para retornar com ele para a UPA. O pessoal do hospital ligou para a UPA e explicou a situação. Meu pai nem chegou a descer da ambulância", conta Ana Clara.

No caminho de volta, passando por Taguatinga, a unidade de pronto atendimento entrou em contato com a ambulância, pedindo que retornasse ao HRSam. "Disseram que não iam recebê-lo de novo. Ficamos rodando de um lado para o outro. Meu pai começou a ficar nervoso e a oxigenação dele baixou para 81. O aceitável é até 90. A ambulância então encostou o carro no meio de Taguatinga e ficamos parados lá. O motorista da ambulância não tinha o que fazer", denuncia a moça.

Eles ainda esperaram uma decisão das unidades de saúde por cerca de 30 minutos. Receberam, então, a determinação de retornar à UPA de Sobradinho 2. "Quando chegamos de volta, ninguém nos recebeu. Ficamos na porta ainda uns 20 minutos parados dentro da ambulância. Não estavam nem sabendo do retorno dele. Eu e um dos enfermeiros da ambulância tivemos que procurar alguém para recebê-lo."

Os profissionais da UPA queriam encaminhar Lecino para uma área de pacientes com covid-19, segundo Ana Clara. Após resistência da filha, porém, o homem foi transferido para uma área para pacientes sem a doença. "Nisso, ele fez outro teste de covid-19, que ainda não saiu resultado, para ver se contraiu a doença nesses dias em que ficou na ala de covid."

No quarto, já no final desta manhã (14/4), Lecino ficou aguardando atendimento por duas horas, para verificação de exames e encaminhamento de tratamentos. "Vieram só medir a saturação dele. Ainda estamos esperando para saber o que pode ser feito", completou Ana Clara.

Procurada, a Secretaria de Saúde ainda não informou o porquê de o paciente ter ficado sem destino e não ter sido recebido, por um momento, por nenhuma das duas unidades de saúde. O espaço, portanto, segue aberto para manifestações.