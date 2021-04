Covid-19: rede pública do DF tem 98% de ocupação de leitos de UTI

PM Pedro Marra

Tanto na rede pública quanto privada, a taxa de ocupação é superior a 98% - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

A rede pública de saúde do Distrito Federal está com taxa de ocupação em mais de 98% para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes adultos com covid-19. Junto de internados do tipo pediátrico e neonatal, a taxa cai para 97,7%. Do total de 460 leitos para tratamento da doença, 434 estão com enfermos internados, 15 equipamentos estão na fila de liberação e apenas um está bloqueado. Os dados são do site InfoSaúde-DF, com a atualização mais recente às 8h10 desta quarta-feira (14/4).

Mais de 86% dos pacientes permanecem por até 15 dias em um leito de UTI de covid-19 da rede pública. Cerca de 10,3% ficam entre 16 e 30 dias internados e 3,2% ficam mais de 30 dias na mesma condição de cuidado.

O colapso da pandemia na rede privada é maior. De acordo com a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leito de UTI adulto da covid-19 está em 99,7%. Entre os 17 hospitais particulares do DF, há apenas dois leitos do tipo disponíveis para tratamento de pacientes com a doença, sendo um adulto e outro pediátrico. Os números foram divulgados às 7h10 desta quarta.

De todos os 446 leitos de UTI adulto e pediátrico da covid-19 em hospitais particulares, 399 estão ocupados e 45 bloqueados por pessoas com suspeita ou confirmação da doença.

Lista de espera por leito de UTI

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a lista de espera por um leito de UTI de covid-19 tem 215 pacientes com suspeita ou confirmação da doença. A pasta atualizou os números às 8h30 desta quarta-feira (14/4). Até então, há 43 pessoas direcionadas para um leito de UTI e nove estão na lista de transferência.