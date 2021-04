PCDF prende trio com mais de 9kg de drogas e haxixe marroquino

DD Darcianne Diogo

Armas e dinheiro também foram apreendidos pela polícia - (crédito: PCDF/Divulgação)

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) deflagrou, na terça-feira (13/4), a operação Alfa-Ômega para desarticular um grupo de traficantes responsáveis por abastecer drogas na região. A equipe apreendeu 9kg de droga, entre elas o ‘haxixe marroquino’, entorpecente que chega a custar R$ 50 cada grama (veja o vídeo abaixo).

A investigação durou cerca de 15 dias, após policiais receberem diversas denúncias anônimas. Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com o delegado à frente do caso, Thiago Oliveira, o grupo distribuía tarefas para praticar a atividade ilícita. “Um deles ficava responsável pela negociação, enquanto o outro guardava as drogas em casa. O terceiro envolvido era encarregado de transportar a droga”, detalhou.

Durante a operação, os policiais conseguiram interceptar um dos criminosos no momento em que saía para entregar as substâncias. No total, foram apreendidos mais de 9kg de maconha e um tablete, pesando cerca de 1,5kg de uma maconha especial, conhecida como ‘Kifi’ ou ‘haxixe marroquino’, entorpecente vendido para pessoas de alto poder aquisitivo. O grama da droga chega a ser vendido a R$ 50 no varejo. Um simulacro de arma de fogo também foi apreendido. O trio responderá por tráfico de drogas e será encaminhado à carceragem da PCDF.