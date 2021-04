Autor do disparo que atingiu menino de 2 anos no Varjão é preso

CM Cibele Moreira

Com a prisão, Polícia Civil encerra as investigações sobre o caso e inquérito segue para a Justiça - (crédito: Divulgação PCDF)

O suspeito de ser autor do disparo que atingiu menino de 2 anos, no último sábado (10/4), no Varjão, foi preso pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira (14/4). O homem de 22 anos estava sendo monitorado pelos policiais da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), que esperaram a expedição do mandado de prisão preventiva pela Vara do Tribunal do Júri de Brasília para abordá-lo. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Jônatas Silva, outros dois envolvidos na troca de tiros que ocorreu na quadra 10 do Varjão também estão presos. Com a prisão do último envolvido no tiro que deixou uma criança em estado grave, encerram-se as investigações na Polícia Civil. O inquérito seguirá para a apreciação judicial.

O acusado vai responder por dois homicídios qualificados tentados por motivos torpe, um por atingir o menino de 2 anos e outro por acertar um desafeto. "Foi uma guerra entre gangues, da quadra 2 e da quadra 5. Eles se encontraram na quadra 10, onde ocorreu a troca de tiros", afirmou Jônatas Silva. O rapaz também tem passagem pela polícia por outros crimes. Os outros dois presos vão responder por homicídio simples tentado.