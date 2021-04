Menino de 2 anos baleado durante tiroteio no Varjão se alimenta por sonda

CM Cibele Moreira

O estado de saúde do menino de 2 anos que foi baleado na cabeça no sábado (10/4) segue grave. A criança está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base, sedada, desacordada e com o crânio aberto, para diminuir o inchaço na cabeça. Apesar disso, o paciente está estável e respondendo a estímulos, segundo a família.

Na segunda-feira (12/4), parentes do menino se sentiram mais aliviados após os médicos falarem de uma ligeira melhora clínica. "Depois da craniotomia, no domingo (11/4), a médica falou que a pupila dele não estava respondendo e que não era para termos muita esperança. Mas, ontem (segunda-feira), ele acordou melhor, teve resposta da pupila, conseguiu tomar o leite pela sonda e mexeu o bracinho e a perninha", disse a tia da criança, Carolina Bispo, 23, ao Correio.

A família continua na expectativa de ver a melhora do quadro. Enquanto o sobrinho não recebe alta, Carolina fala do menino com carinho: "Ele é uma criança bem esperta para a idade dele. Falador, gosta de brincar, correr", conta a tia. "O médico falou para a gente esperar um dia de cada vez", acrescentou.



Tiroteio

O menino foi baleada na cabeça durante uma troca de tiros na Quadra 10 do Varjão, no sábado (10/4). O tiro atingiu o olho da criança, atravessando a cabeça. Uma vizinha dos pais da vítima prestou os primeiros-socorros e chamou pelo socorro da Polícia Militar.

Ao chegarem no local, os militares tentaram manter os sinais vitais da criança, levada ao Hospital de Base em estado grave. Ainda não há confirmação sobre de onde teria partido a bala que atingiu o menino.