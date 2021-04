Sol forte e ar seco predominam no DF nesta quinta-feira (15/4)

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Distrito Federal amanheceu com uma temperatura mínima de 16ºC, mas por volta das 6h, o tempo abriu com sol e poucas nuvens. Com secura e calor na maior parte do dia, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de umidade relativa do ar entre 90% e 30%.

“Será um dia quente e seco, sem previsão de chuva. A condição de chuva é muito pequena. Quando a gente começa a entrar no período menos chuvoso, é preciso beber bastante água e manter o corpo bastante hidratado. As pessoas que fazem exercício ao ar livre, têm de manter o protetor escolar e roupas leves. É recomendável evitar a roupa escura, que absorve mais calor, e usar roupas leves e mais claras, além de um boné, se possível”, orienta o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia.

Ele destaca que o mês de abril ainda deve ter chuva, mas o tempo quente e seco é o que deve prevalecer na maior parte dos próximos dias. “Fica a chance de chuva pequena nos próximos dias, mas a gente não descarta porque tem um sistema meteorológico atuando que provoca esse tempo seco. Para isso, os agricultores do Distrito Federal devem evitem fazer limpeza do terreno ateando fogo, pois daqui a pouco começam algumas queimadas e fumaças, com perigo das chamas se alastrarem. É sempre bom evitar, por mais que ainda seja um momento de calor não tão forte e vento fraco a moderado”, salienta o especialista.

“A sensação térmica ainda não tem muita diferença, porque ela geralmente ocorre de manhã cedo. Devemos ter esse tempo de sol entre nuvens até o fim de semana. Não temos (no Inmet) a preocupação de aviso por ainda não estar tão seco no DF”, analisa Olívio.