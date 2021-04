Mulher morre atropelada por carro enquanto andava no acostamento

PM Pedro Marra

O motorista responsável pelo atropelamento foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma mulher morreu atropelada na madrugada desta quinta-feira (15/4) na DF-140, km 5, próximo ao Jardim ABC (GO), sentido Brasília. Segundo relato de populares ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, identificada como Jilsônia Ferreira, 47 anos, foi atingida por um Chevrolet Classic de cor preta, conduzido pelo senhor Aldair, 48, que não se feriu.

A vítima andava pelo acostamento da rodovia quando foi atingida pelo carro. “Após aproximadamente 50 minutos de manobras, infelizmente a senhora Jilsônia não resistiu aos ferimentos e foi declarado o óbito pela médica do Suporte Avançado do Samu, que estava no local prestando apoio ao CBMDF. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura de cervical na base do crânio”, afirma a corporação.

O Corpo de Bombeiros do DF atendeu a ocorrência às 5h49 desta quinta com apoio de três viaturas e 12 militares. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o condutor fez o teste do bafômetro no local, mas deu negativo. Ele foi detido e levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).