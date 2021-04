GDF divulga lista de aposentados para atuar no combate à covid-19

CB Correio Braziiense

Servidores aposentados da área de saúde e militares inativos vão ajudar no combate à pandemia - (crédito: AFP / Tarso SARRAF)

O Governo do Distrito Federal divulgou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na manhã desta quinta-feira (15/4), a lista com o resultado final do processo seletivo emergencial de profissionais da saúde servidores públicos aposentados e militares inativos para a complementação da força de trabalho no combate à pandemia da covid-19. O edital havia sido aberto em março.

A divulgação foi feita por cargos, com a relação dos candidatos aprovados em ordem classificatória e a pontuação final. Ao todo, foram selecionados 1.596 candidatos, entre médicos clínicos (10), nefrologistas (3), enfermeiros (618), fisioterapeutas (675) e técnicos em enfermagem (290).

A Secretaria de Saúde ressalta, no entanto, que "a aprovação e classificação dos candidatos inscritos não geram qualquer direito à contratação, que ocorrerá de acordo com a situação de emergência e necessidade."

A convocação oficial obedecerá à ordem de classificação e deve ser publicada no DODF nesta sexta-feira (16/4). Os candidatos serão contactados via e-mail.

Ao serem designados, os aprovados deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental, e a documentação exigida no edital de abertura.