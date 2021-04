Covid-19: Ibaneis anuncia vacinação para idosos com 64 e 65 anos no DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Arquivo)

A vacinação contra covid-19 para mais um grupo etário deve começar em breve. As próximas pessoas a receberem as doses são idosos de 64 e 65 anos. O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta quarta-feira (14/4), que a ampliação será possível com a chegada de mais 72,8 mil unidades de imunizantes, esperada para sexta-feira (16/4).

O chefe do Executivo local afirmou que haverá 43,1 mil frascos para a primeira aplicação nesse grupo. "O Ministério da Saúde encaminhou a tabela de doses que serão enviadas e informou a divisão para a primeira e a segunda", disse o governador ao Correio. Ainda não há data prevista para início dos atendimentos.

Da nova remessa, 2.237 vacinas serão destinadas a servidores da segurança pública, e 3.906, para profissionais de saúde da rede privada. "No entanto, será possível ampliar para 4.414 doses, pois temos as 508 doses do agendamento passado que haviam sido separadas para reserva técnica (usada em caso de perdas ou problemas)", completou o governador.

Além disso, para aplicação da segunda dose, haverá 23.535 unidades de imunizantes. As vacinas que chegarão serão CoronaVac e Covishield.