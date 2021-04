Vacinação de idosos com 64 e 65 anos no DF começa no sábado (17/4)

AB Adriana Bernardes

Mais de 70 mil doses da vacina devem ser entregues no sábado - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde)

Se o Ministério da Saúde entregar as 72,8 mil doses de vacina prometidas para esta sexta-feira (16/4), o Governo do Distrito Federal começa a imunização das pessoas com 64 e 65 anos neste sábado (17/4).

A Secretaria de Saúde deve divulgar a logística de atendimento a esse público em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde desta quinta-feira (15/4).

Seguindo o Plano Nacional de Imunização, das 72,8 mil doses prometidas ao DF, 43.134 unidades serão destinadas ao público de 64 e 65 anos; 2.237 para os servidores da saúde e 3.909, para os integrantes da carreira de segurança pública. A diferença, 23.502 unidades, é para a aplicação da segunda dose.

A ampliação do público prioritário foi anunciada no fim da tarde de terça-feira (14/4), pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Além das doses enviadas pelo Governo Federal, o DF lidera um consórcio para a compra direta da vacina russa. Mas ainda não tem data de quando isso poderá ocorrer, uma vez que a Anvisa ainda não liberou a comercialização do imunizante no Brasil.