Covid-19: abandono vacinal pode facilitar o surgimento de variantes

SS Samara Schwingel

Anamélia Bocca é imunologista e professora da UnB - (crédito: Ed Alves)

O abandono vacinal, ou seja, quando as pessoas recebem a primeira dose das vacinas, mas não procuram pela segunda, pode comprometer o combate à pandemia de covid-19. Anamelia Bocca, professora e imunologista da Universidade de Brasília (UnB), em entrevista ao CB Saúde — parceria da TV Brasília com o Correio Braziliense — desta quinta-feira (15/4), afirmou que este fenômeno pode até facilitar o surgimento de novas variantes da doença. Além disso, ela destacou a necessidade de ainda se ter cuidados após a vacinação.

"O vírus vai aprender com a nossa resposta imunológica. Se as pessoas não tomarem as duas doses, fazem uma pressão sobre o vírus para que ele faça essa mutação e gere mais variantes", explicou a professora à jornalista Carmen Souza.

"Tem que tomar a segunda dose. Não tem problema se passar do prazo. Quem esqueceu pode ir ao posto de saúde de referência e pedir para aplicar a segunda dose", completou. A professora destacou que, mesmo os já vacinados, até com as duas doses, ainda precisam tomar cuidados para evitar a infecção pela covid-19.



"A vacina não nos blinda de nada. A vacinação faz com que a pessoa que a recebeu tenha uma melhora na sua resposta ao vírus", informou. Para a imunologista, a vacina contra a covid-19 precisará ser atualizada anualmente.

Vacinação no DF

Durante a entrevista, a professora também analisou o ritmo da campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. Para ela, a capital federal tem uma boa logística de aplicação e administração das doses.

"Considerando o número de doses disponíveis, estamos indo muito bem. Temos uma logística muito boa de aplicação. O entrave é a disponibilidade de vacinas", garantiu. Sobre a postura da Secretaria de Saúde local de armazenar imunizantes para garantir a aplicação da D2, a professora considerou que a decisão foi acertada. "Acho que foi prudente porque estamos vendo várias capitais sem vacina para a segunda dose", disse.

Atualmente, o DF aguarda o recebimento de mais 72,8 mil doses de imunizantes para ampliar a campanha para idosos de 64 e 65 anos.