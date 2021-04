PCDF investiga caso de corpo de vítima de covid-19 embalado indevidamente

SS Samara Schwingel

Caso ocorreu na UTI do Hospital de Santa Maria - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar os responsáveis por trás do corpo de uma vítima de covid-19 embalado em um saco preto no leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A situação foi registrada por meio de um vídeo gravado por uma funcionária da unidade de saúde em 6 de abril.

A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva na tarde desta quinta-feira (15/4). Segundo ele, a abertura do inquérito foi necessária para apurar o motivo do corpo ter sido tratado em desacordo com os protocolos e o por que as imagens divulgadas foram realizadas.

Na época em que as imagens foram divulgadas, era possível ver o corpo preso com uma fita crepe preta, em uma maca, ao lado de outros pacientes internados com covid-19. “No saco plástico, gente. Olha só”, dizia a funcionária.

Com base no protocolo do Ministério da Saúde (MS), a maneira correta de embalar o corpo de um paciente vítima da covid-19 é com o invólucro específico para óbito, borrifado com hipoclorito de sódio. A má conduta pode contaminar quem vai manipular o corpo.

O HRSM é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF).