Covid-19: hospitais de campanha começam a funcionar até o fim de abril

SS Samara Schwingel

Segundo Osnei Okumoto, secretário de Saúde, ainda é preciso fazer uma vistoria nas instalações antes da abertura - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Os três hospitais de campanha, construídos para auxiliar no combate à pandemia de covid-19 no Distrito Federal, devem ser entregues nesta sexta-feira (16/4). Porém, a abertura das unidades, anteriormente prevista pelo GDF para 20 de abril, agora, deve ser até o final do mês.

A entrega ocorre um dia após o previsto. Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, haverá uma vistoria nas instalações para verificar o funcionamento dos locais. Após esse procedimento, a Secretaria de Saúde vai finalizar a contratação das empresas que vão fazer a gestão dos três hospitais de campanha, localizados no Gama, Ceilândia e Autódromo de Brasília.

Às 18h desta quinta-feira (15/4), as empresas interessadas na gestão dos hospitais devem entregar as propostas. Na sexta-feira (16/4), a Secretaria de Saúde avalia e decide as vencedoras. Após a assinatura do contrato, a empresa terá até 15 dias para iniciar o funcionamento e o atendimento nos hospitais de campanha.

Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o GDF trabalha para fechar esse contrato o mais rápido possível. Apesar disso, o secretário não cravou uma data para o início do funcionamento das unidades. Quando abertas, cada hospital contará com 100 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com covid19.